48 H Nature Nouvelle-Aquitaine le brame du cerf la rodrie vouneuil Vouneuil-sur-Vienne

samedi 27 septembre 2025
chalet d'accueil de la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Vienne
2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Profitez d’un moment unique, à la nuit tombée, pour écouter et peut-être observer le roi de la forêt. Des bois se dressent, un cri long et rauque résonne… C’est bien lui, le cerf élaphe et son brame légendaire.
Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 19h30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.
Activité gratuite, inscription obligatoire. Je m’inscris [https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/48h-nature-le-brame-du-cerf-1](https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/48h-nature-le-brame-du-cerf-1)
Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
contact@reserve-pinail.org
