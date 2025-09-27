48 H Nature Nouvelle-Aquitaine le brame du cerf la rodrie vouneuil Vouneuil-sur-Vienne

chalet d'accueil de la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Début : 2025-09-27

Profitez d’un moment unique, à la nuit tombée, pour écouter et peut-être observer le roi de la forêt. Des bois se dressent, un cri long et rauque résonne… C’est bien lui, le cerf élaphe et son brame légendaire.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 19h30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, inscription obligatoire. Je m’inscris [https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/48h-nature-le-brame-du-cerf-1](https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/48h-nature-le-brame-du-cerf-1)

Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

la rodrie vouneuil chalet d’accueil de la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@reserve-pinail.org

