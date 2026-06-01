48e fête de la Saint-Jean Rue de Caen Soliers

Soliers

48e fête de la Saint-Jean

Rue de Caen Bois de l’An 2000 Soliers Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Fête communale. Deux jours de fête et d’animations bal, stands, démonstrations associatives, structure gonflable, magie, balade à poney, restauration et spectacles d’acrobaties de rue. Ponctués des concerts de Musique en plaine et d’un tribute à Jean-Jacques Goldman.

Fête communale ! Deux jours de fête et d’animations bal, stands, démonstrations associatives, structure gonflable, magie, balade à poney, restauration et spectacles d’acrobaties de rue. Ponctués des concerts de Musique en plaine et d’un tribute à Jean-Jacques Goldman.

Samedi 20 juin de 15 h à 1 h

Dimanche 21 juin de 9 h à 23 h .

Rue de Caen Bois de l’An 2000 Soliers 14540 Calvados Normandie +33 2 31 15 68 68 mairie@soliers.fr

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English : 48e fête de la Saint-Jean

Local festival. Two days of festivities and entertainment: ball, stalls, demonstrations by associations, inflatable structure, magic, pony rides, catering and street acrobatics shows. Punctuated by concerts by Musique en plaine and a tribute to Jean-Jacques Goldman.

L’événement 48e fête de la Saint-Jean Soliers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Caen la Mer