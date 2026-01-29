48ème Édition Festival International du Court Métrage Maison de la Culture Clermont-Ferrand

48ème Édition Festival International du Court Métrage

Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Le billet unité est valable pour une personne.



Chaque billet unité est valable pour n’importe quelle séance, dans n’importe quelle salle sauf les séances spéciales (Ouverture Clôture et KIDS)

Date :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-30

Le festival international du court métrage de Clermont-Ferrand est la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court métrage.

+33 4 73 91 65 73 info@clermont-filmfest.com

English :

The Clermont-Ferrand International Short Film Festival is the world’s largest film event dedicated to short films.

