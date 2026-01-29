48ème Édition Festival International du Court Métrage Maison de la Culture Clermont-Ferrand
Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Le billet unité est valable pour une personne.
Chaque billet unité est valable pour n’importe quelle séance, dans n’importe quelle salle sauf les séances spéciales (Ouverture Clôture et KIDS)
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-07
2026-01-30
Le festival international du court métrage de Clermont-Ferrand est la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court métrage.
Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 91 65 73 info@clermont-filmfest.com
English :
The Clermont-Ferrand International Short Film Festival is the world’s largest film event dedicated to short films.
L’événement 48ème Édition Festival International du Court Métrage Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-27 par Clermont Auvergne Volcans