48ème Hestejada de las arts Uzeste

Le festival d’Uzeste se distingue de beaucoup d’autres non seulement parce que le spectacle est partout, sur l’herbe, en grangé, sur scène de théâtre ou sous chapiteau, et il devient véritablement vivant, car jamais éloigné de la réalité que vivent spectateurs et artistes.

On ne passe pas une semaine détaché du monde, bien au contraire, on goûte au plaisir de la découverte artistique sans vivre en dehors des turbulences du quotidien.

Après un sursaut entre les deux tours, on replonge dispersés.

Au programme des rendez-vous autour des auteurs et parutions, des projections, des ateliers, des concerts, des spectacles, des expositions…

