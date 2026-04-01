48ème Journée de la nature Veuil
48ème Journée de la nature Veuil dimanche 26 avril 2026.
Veuil
48ème Journée de la nature
Le Bourg Veuil Indre
Tarif : 2.6 – 2.6 – EUR
2.6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
De nombreuses animations.
Randonnée pédestre avec 4 circuits 8 11,5 14 et 17 km, 3 ravitaillements. Inscription à partir de 7h30, récompense pour les enfants, vin d’honneur. Marché artisanal et fermier, tir à la carabine, vente de pains cuits à l’ancienne sur la place, José La Manivelle Orgue de Barbarie. À 14h30 concert l’Antre d’Eux (chansons Festives). Buvette et restauration. 2.6 .
Le Bourg Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 32 71 mairie@mairiedeveuil.fr
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English :
44th Nature Day in Veuil, in the north of the Indre department, with a wide range of events, including a hike, a farmers’ market and a show ….
L’événement 48ème Journée de la nature Veuil a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pays de Valençay