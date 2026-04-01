Veuil

48ème Journée de la nature

Le Bourg Veuil Indre

Tarif : 2.6 – 2.6 – EUR

2.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

De nombreuses animations.

Randonnée pédestre avec 4 circuits 8 11,5 14 et 17 km, 3 ravitaillements. Inscription à partir de 7h30, récompense pour les enfants, vin d’honneur. Marché artisanal et fermier, tir à la carabine, vente de pains cuits à l’ancienne sur la place, José La Manivelle Orgue de Barbarie. À 14h30 concert l’Antre d’Eux (chansons Festives). Buvette et restauration. 2.6 .

Le Bourg Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 32 71 mairie@mairiedeveuil.fr

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English :

44th Nature Day in Veuil, in the north of the Indre department, with a wide range of events, including a hike, a farmers’ market and a show ….

L’événement 48ème Journée de la nature Veuil a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pays de Valençay