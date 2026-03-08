48ème Rando de Cuiseaux Cuiseaux

48ème Rando de Cuiseaux

Salle Polyvalente de Cuiseaux Rue des Ecoles Cuiseaux Saône-et-Loire

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

2026-05-01

L’association Cuiseaux Rando organise sa 48ème Rando de Cuiseaux.

Les randonneurs pourront choisir entre cinq circuits balisés sur les sentiers du Revermont, premières collines du Jura qui s’élèvent au-dessus de la Bresse.

– Inscriptions de 8 h à 12 h à la salle polyvalente de Cuiseaux.

– Accueil café.

– Départs libres.

– Ravitaillements sur les parcours (saucisse grillée au barbecue dans la mesure des stocks disponibles)

– Au retour : crêpe et verre de l’amitié, tirage surprise.

Les participants à la randonnée sont considérés en excursion personnelle et doivent respecter strictement le code de la route.

Adultes 6 € , Moins de 16 ans 1€ .

+33 3 85 72 77 34 jacgermain@wanadoo.fr

