48ème Rando de Cuiseaux Cuiseaux

Salle Polyvalente de Cuiseaux Rue des Ecoles Cuiseaux Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
L’association Cuiseaux Rando organise sa 48ème Rando de Cuiseaux.
Les randonneurs pourront choisir entre cinq circuits balisés sur les sentiers du Revermont, premières collines du Jura qui s’élèvent au-dessus de la Bresse.
– Inscriptions de 8 h à 12 h à la salle polyvalente de Cuiseaux.
– Accueil café.
– Départs libres.
– Ravitaillements sur les parcours (saucisse grillée au barbecue dans la mesure des stocks disponibles)
– Au retour : crêpe et verre de l’amitié, tirage surprise.
Les participants à la randonnée sont considérés en excursion personnelle et doivent respecter strictement le code de la route.
Adultes 6 € , Moins de 16 ans 1€ .
Salle Polyvalente de Cuiseaux Rue des Ecoles Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 77 34 jacgermain@wanadoo.fr
