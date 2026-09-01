Informations pratiques

Dun-sur-Auron

48ème Randonnée Dunoise

Rue du Bief Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’association Sips Marche organise sa 48ème Randonnée Dunoise, Dimanche 27 Septembre 2026.

Amateurs de randonnée, rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour la 48e Randonnée Dunoise, organisée par SIPS Marche !

Les inscriptions et les différents départs auront lieu devant la salle du Mille Club située Place du Bief à :

07h00 pour les 23 kms (4,00 €uros)

08h00 pour les 16 kms (3,50 €uros)

09h00 pour les 09 kms (3,00 €uros)

Des ravitaillements copieux et des cakes « maison » accompagneront les marcheurs tout au long de la matinée. 1 € par inscription sera reversé à l’association « Vivre avec une NMP ».

Renseignements auprès du Président, Didier REBATÉ, par mail à l’adresse didier.rebate@hotmail.fr ou par téléphone au 06-32-58-40-98. .

Rue du Bief Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 58 40 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sips Marche association is organizing its 48th Dunoise Hike on Sunday, September 27, 2026.

L’événement 48ème Randonnée Dunoise Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-09-10 par PIT LE DUNOIS