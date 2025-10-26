48ème randonnée pédèstre marche nordique Espace 2000 Saulgé

48ème randonnée pédèstre marche nordique Espace 2000 Saulgé dimanche 26 octobre 2025.

48ème randonnée pédèstre marche nordique

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Accueil de 8h à 9h à l’Espace 2000, 19 rue de la Vergnade Saulgé (86500)

Plusieurs parcours 9 12 15 18 km

Inscription 4 euros (gratuit 18 ans)

Apéritif maison à l’arrivée et possibilité de repas sur inscription (18€ boissons et café compris))

Contact:

Jean-Pierre CARION

05 49 91 28 87

06 75 62 35 44

carionjo@wanadoo.fr .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine carionjo@wanadoo.fr

