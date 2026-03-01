48ème Salon Artistique de Descartes

Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-04-06 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-30 2026-04-04

Salon artistique qui accueille un peu plus de 80 peintres et sculpteurs.

Plusieurs démonstrations de peintres et dessinateurs sont prévues les week-end (après-midi).

8 prix sont décernés à autant d’artistes, 7 sont choisis par un jury et le huitième est le fruit des votes du public.

Salon artistique qui accueille un peu plus de 80 peintres et sculpteurs.

Plusieurs démonstrations de peintres et dessinateurs sont prévues les week-end (après-midi).

8 prix sont décernés à autant d’artistes, 7 sont choisis par un jury et le huitième est le fruit des votes du public. .

Rue des Champs Marteaux Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 44 80 33 26 gad.descartes@gmail.com

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English :

Art show featuring just over 80 painters and sculptors.

Several demonstrations by painters and draughtsmen are scheduled for the weekend afternoons.

8 prizes are awarded to as many artists, 7 chosen by a jury and the eighth by public vote.

L’événement 48ème Salon Artistique de Descartes Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire