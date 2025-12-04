48ème Salon Artistique

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le 48ème salon artistique Florentais vous invite cette année à explorer la thématique La basse-cour . Invité d’honneur, le peintre André Dog

Le Groupe Artistique Florentais, composé d’une trentaine d’artistes du Cher, organise chaque année son grand salon artistique.

Tout au long de l’année, le groupe propose également un atelier hebdomadaire de dessin et peinture.

Lors du salon, venez rencontrer les artistes et exposants dans une ambiance conviviale ! .

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 34 74 65

English :

This year’s 48th Florentais Art Show invites you to explore the theme of The farmyard . Guest of honor, painter André Dog

L’événement 48ème Salon Artistique Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2025-12-04 par OT BOURGES