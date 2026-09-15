48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers Centre d’Activités et de Loisirs de Plantières Metz
dimanche 27 septembre 2026 · Centre d'Activités et de Loisirs de Plantières · Metz
Informations pratiques
Metz
48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers
Centre d’Activités et de Loisirs de Plantières 2A rue Monseigneur Pelt Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-09-27
48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers.Tout public
0 .
Centre d’Activités et de Loisirs de Plantières 2A rue Monseigneur Pelt Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 77 23 49 95
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English :
48th Postcard, Coin, and Old Paper Fair.
L’événement 48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers Metz a été mis à jour le 2026-09-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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