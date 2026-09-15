48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers Centre d’Activités et de Loisirs de Plantières Metz

dimanche 27 septembre 2026 · Centre d'Activités et de Loisirs de Plantières · Metz

Informations pratiques

Metz

48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers

Centre d’Activités et de Loisirs de Plantières 2A rue Monseigneur Pelt Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :

2026-09-27

48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers.Tout public

0 .

Centre d’Activités et de Loisirs de Plantières 2A rue Monseigneur Pelt Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 77 23 49 95

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English :

48th Postcard, Coin, and Old Paper Fair.

L’événement 48ème salon Cartes postales, Monnaies et vieux papiers Metz a été mis à jour le 2026-09-11 par AGENCE INSPIRE METZ