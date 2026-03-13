48h BD Atelier de dessin initiation au manga et séance de dédicace Médiathèque de Vernon Vernon

48h BD Atelier de dessin initiation au manga et séance de dédicace

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La fête de la bande dessinée, du manga et du comics, partout en France et en Belgique. Avec 300 000 participants chaque année et un public large, familial et éclectique, c’est une manifestation résolument populaire et festive, avec la même démarche que, par exemple, Partir en livre ou encore la Fête de la musique. Et en 2026, les 48H BD fêtent leurs 14 ans !

Ateliers de dessin dispensé par un auteur de Manga (deux séances de 1h30, 3h au total) suivi d’une séance de dédicace. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : 48h BD Atelier de dessin initiation au manga et séance de dédicace

L’événement 48h BD Atelier de dessin initiation au manga et séance de dédicace Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération