48h BD Fêtons la BD rencontre avec Joël Jurion Médiathèque de Vernon Vernon

48h BD Fêtons la BD rencontre avec Joël Jurion

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03 19:30:00

Date(s) :

2026-04-03

La fête de la bande dessinée, du manga et du comics, partout en France et en Belgique. Avec 300 000 participants chaque année et un public large, familial et éclectique, c’est une manifestation résolument populaire et festive, avec la même démarche que, par exemple, Partir en livre ou encore la Fête de la musique. Et en 2026, les 48H BD fêtent leurs 14 ans !

A l’occasion des 48H BD le réseau des médiathèques SNA a la grande joie de recevoir Joël Jurion, dessinateur de bandes dessinées notamment des séries Klaw et Anachron publiées chez Le Lombard et Vents d’ouest. Joël Jurion sera présent à la médiathèque de Vernon pour un atelier avec une classe de la ville puis pour un temps d’échange tous public suivi d’une dédicace. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : 48h BD Fêtons la BD rencontre avec Joël Jurion

L’événement 48h BD Fêtons la BD rencontre avec Joël Jurion Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération