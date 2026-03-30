48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro chemin du château Cadaujac
48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro chemin du château Cadaujac samedi 4 avril 2026.
48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro
chemin du château Micro-Folie Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Micro-Folie organise un partenariat avec les 48h de la BD, manifestation nationale dédiée au 9e art. À cette occasion, Micro-Folie accueille l’auteur-illustrateur Sandro pour un atelier/rencontre.
Du style manga à la BD franco-belge, les participants exploreront différentes façons de faire vivre les expressions d’un personnage.
Une occasion de rencontrer un auteur et de s’initier au dessin dans une ambiance conviviale.
Accessible à tous, à partir de 6 ans.
Micro-Folie propose également
une exposition de planches de BD réalisées par les élèves du collège Olympe de Gouges
des ateliers BD pour le centre de loisirs
des parcours BD spéciales scolaires
En écho, une table autour de la BD et des mangas est à retrouver à la bibliothèque municipale. .
chemin du château Micro-Folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro
L’événement 48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Cadaujac (Gironde)
- Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique Cadaujac 5 avril 2026
- Bulles et cases Visite et atelier BD chemin du château Cadaujac 8 avril 2026
- Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse chemin du château Cadaujac 14 avril 2026
- Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse chemin du château Cadaujac 16 avril 2026
- Journée au jardin de Cadaujac Ville de Cadaujac Cadaujac 26 avril 2026