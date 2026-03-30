48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro chemin du château Cadaujac

48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro

chemin du château Micro-Folie Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Micro-Folie organise un partenariat avec les 48h de la BD, manifestation nationale dédiée au 9e art. À cette occasion, Micro-Folie accueille l’auteur-illustrateur Sandro pour un atelier/rencontre.

Du style manga à la BD franco-belge, les participants exploreront différentes façons de faire vivre les expressions d’un personnage.

Une occasion de rencontrer un auteur et de s’initier au dessin dans une ambiance conviviale.

Accessible à tous, à partir de 6 ans.

Micro-Folie propose également

une exposition de planches de BD réalisées par les élèves du collège Olympe de Gouges

des ateliers BD pour le centre de loisirs

des parcours BD spéciales scolaires

En écho, une table autour de la BD et des mangas est à retrouver à la bibliothèque municipale. .

chemin du château Micro-Folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : 48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro

L’événement 48H de la BD Atelier avec l’illustrateur Sandro Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme