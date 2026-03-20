48h de la BD avec Pascal Bresson Place du Général de Gaulle Matignon
48h de la BD avec Pascal Bresson Place du Général de Gaulle Matignon samedi 4 avril 2026.
48h de la BD avec Pascal Bresson
Place du Général de Gaulle Maison des associations Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Atelier de dessin avec l’auteur de BD Pascal Bresson
Venez rencontrer Pascal Bresson, découvrir son travail et apprendre à dessiner avec lui !
En partenariat avec la libraire Mille pages kafé.
À partir de 7 ans, nombre de places limité, inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque de Matignon ou de la Libraire Mille pages kafé .
Place du Général de Gaulle Maison des associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 48h de la BD avec Pascal Bresson Matignon a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
Prochains événements à Matignon (Côtes-d'Armor)
- L’heure du conte Place Gouyon Matignon — 8 avril 2026
- Trail du Moulin de la Mer Matignon — 12 avril 2026
- Don du sang Salle des fêtes Matignon — 17 avril 2026
- Vide-greniers Salle omnisports Matignon — 26 avril 2026
- Vide-greniers Salle omnisports Matignon — 3 mai 2026