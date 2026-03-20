48h de la BD avec Pascal Bresson Place du Général de Gaulle Matignon

48h de la BD avec Pascal Bresson

Place du Général de Gaulle Maison des associations Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Atelier de dessin avec l’auteur de BD Pascal Bresson

Venez rencontrer Pascal Bresson, découvrir son travail et apprendre à dessiner avec lui !

En partenariat avec la libraire Mille pages kafé.

À partir de 7 ans, nombre de places limité, inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque de Matignon ou de la Libraire Mille pages kafé .

Place du Général de Gaulle Maison des associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28

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English :

L’événement 48h de la BD avec Pascal Bresson Matignon a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme