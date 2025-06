48h de la création Les Chais Magélis Angoulême 4 juillet 2025 17:00

C’est le retour des 48h de la Création ! Cette année, le rallye de création, toutes techniques confondues (film, illustration, musique, volume, théâtre, BD, peinture…) se déroulera du 4 au 6 juillet.

Les Chais Magélis 3 rue de la Charente

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine labaraka.asso@gmail.com

English :

The 48h de la Création is back! This year, the rally of creation in all techniques (film, illustration, music, volume, theater, comics, painting…) will take place from July 4 to 6.

German :

Die 48h de la Création ist wieder da! Dieses Jahr findet die Rallye der Kreation in allen Techniken (Film, Illustration, Musik, Volumen, Theater, Comics, Malerei…) vom 4. bis 6. Juli statt.

Italiano :

Torna la 48h de la Création! Quest’anno, la manifestazione creativa, in tutti i media (film, illustrazione, musica, volume, teatro, fumetto, pittura…) si svolgerà dal 4 al 6 luglio.

Espanol :

¡Vuelven las 48h de la Création! Este año, la concentración creativa, en todos los soportes (cine, ilustración, música, volumen, teatro, cómic, pintura…) tendrá lugar del 4 al 6 de julio.

