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48H d’Hauteville vide-greniers Hauteville-sur-Mer

48H d’Hauteville vide-greniers Hauteville-sur-Mer

48H d’Hauteville vide-greniers Hauteville-sur-Mer dimanche 2 août 2026.

Adresse : Place de Normandie

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

48H d’Hauteville vide-greniers

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Les 48H d’Hauteville c’est
Samedi 1er août un apéro concert avec le groupe Miss Drey (pop/rock) et feu d’artifice, lancé depuis le stade de football à 23h.
Dimanche 2 août vide-greniers, 3€/m, 06 33 58 77 11.
Dénichez des pépites sur un site agréable situé en bordure de route ombragée avec parking.

Restauration et buvette sur place les 2 jours.   .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : 48H d’Hauteville vide-greniers

L’événement 48H d’Hauteville vide-greniers Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme

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