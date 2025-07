48h Lourds Truck Évent Poussay

48h Lourds Truck Évent Poussay samedi 19 juillet 2025.

315 Rue de Neufchâteau Poussay Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-19 12:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-19 2025-07-20

315 route de Neufchâteau

Rassemblement poids lourd sur 2 jours.

Snack buvette.

Concours de décibels et d’élégance.

Soirée chauffeur musique et Feu d’artifice samedi.

Tarif par personne 2€ la journée et 3€ les deux journées.Tout public

315 Rue de Neufchâteau Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 6 83 52 85 46 Si.customfr@gmail.com

English :

315 route de Neufchâteau

2-day heavy goods gathering.

Snack bar.

Decibel and elegance contests.

Chauffeur-driven evening with music and fireworks on Saturday.

Price per person: 2? for one day and 3? for two days.

German :

315 route de Neufchâteau

Treffen von Schwerlastfahrzeugen an zwei Tagen.

Imbiss und Getränkestand.

Dezibel- und Eleganz-Wettbewerb.

Fahrerabend mit Musik und Feuerwerk am Samstag.

Preis pro Person: 2? für einen Tag und 3? für beide Tage.

Italiano :

315 strada di Neufchâteau

Raduno di veicoli pesanti per 2 giorni.

Snack bar.

Gare di decibel e di eleganza.

Serata con autista con musica e fuochi d’artificio il sabato.

Prezzo a persona: 2? per un giorno e 3? per due giorni.

Espanol :

315 route de Neufchâteau

Concentración de vehículos pesados durante 2 días.

Cafetería.

Concursos de decibelios y elegancia.

Velada con chófer, música y fuegos artificiales el sábado.

Precio por persona: 2? por un día y 3? por dos días.

