48h Nature Chantier participatif sur les prairies naturelles d’Annepont Annepont

Début : Vendredi 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-26

Chantier nature encadré par la SFO Poitou-Charentes. Débroussaillage de prairies naturelles pour préserver leur intérêt pour la biodiversité et le milieu favorables aux orchidées.

Mairie Annepont 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 36 59 81 jeanclaude.2023@free.fr

Von der SFO Poitou-Charentes betreutes Naturprojekt. Entbuschung von Naturwiesen, um ihre Bedeutung für die Biodiversität und die für Orchideen günstige Umgebung zu erhalten.

Progetto naturalistico supervisionato dall’OFS Poitou-Charentes. Ripulitura dei prati naturali per preservarne la biodiversità e l’ambiente favorevole alle orchidee.

Proyecto de naturaleza supervisado por la OFS de Poitou-Charentes. Desbroce de praderas naturales para preservar su biodiversidad y un entorno favorable a las orquídeas.

