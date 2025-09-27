48h Nature Chasse aux trésors sur le thème des Zones Humides Taillebourg

48h Nature Chasse aux trésors sur le thème des Zones Humides Taillebourg samedi 27 septembre 2025.

48h Nature Chasse aux trésors sur le thème des Zones Humides

Route de Saint-Savinien, Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Chasse au trésor sur les zones humides, un évenement familial conçu et animé par le SYMBA. Pendant environ 1h, partez à la découverte des zones humides et apprenez en vous amusant !

.

Route de Saint-Savinien, Taillebourg Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 80 15 zones-humides@symba.fr

English :

false

German :

Schatzsuche in Feuchtgebieten, eine Familienveranstaltung, die vom SYMBA konzipiert und durchgeführt wird. Entdecken Sie ca. 1 Stunde lang die Feuchtgebiete und lernen Sie spielerisch!

Italiano :

Una caccia al tesoro delle zone umide, un evento per famiglie ideato e gestito da SYMBA. Per circa 1 ora, partite alla scoperta delle zone umide e divertitevi a conoscerle!

Espanol :

Una búsqueda del tesoro en los humedales, un evento familiar diseñado y dirigido por SYMBA. Durante aproximadamente una hora, sal a descubrir los humedales y diviértete aprendiendo todo sobre ellos

L’événement 48h Nature Chasse aux trésors sur le thème des Zones Humides Taillebourg a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme