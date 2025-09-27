48h Nature en Nouvelle Aquitaine Chéronnac

48h Nature en Nouvelle Aquitaine Chéronnac samedi 27 septembre 2025.

48h Nature en Nouvelle Aquitaine

Lieu-dit Montoume Chéronnac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

À l’occasion de la 8e édition des 48 heures Nature, la Maison de la Réserve Naturelle de Rochechouart vous invite à vivre une expérience originale au cœur d’un site préservé. Une balade contée et artistique vous est proposée au lieu-dit Montoume, sur la commune de Chéronnac l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir les paysages de la Réserve naturelle, tout en vous laissant emporter par la magie des récits et la poésie de l’art en pleine nature. Accessible à tous et pensée comme un moment de partage, cette sortie promet détente, découverte et émerveillement. L’animation est gratuite mais se fait uniquement sur réservation afin de garantir la convivialité du groupe. La Réserve se réserve toutefois la possibilité de reporter ou d’annuler l’activité en cas de météo défavorable ou de faible participation. .

Lieu-dit Montoume Chéronnac 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

English : 48h Nature en Nouvelle Aquitaine

German : 48h Nature en Nouvelle Aquitaine

Italiano :

Espanol : 48h Nature en Nouvelle Aquitaine

L’événement 48h Nature en Nouvelle Aquitaine Chéronnac a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Porte Océane du Limousin