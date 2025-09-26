48h Nature Exposition Taillebourg
48h Nature Exposition Taillebourg vendredi 26 septembre 2025.
48h Nature Exposition
Taillebourg Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-26
Venez découvrir une mini exposition sur les espaces naturels sensibles, la biodiversité.
.
Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 71 20 contact@taillebourg17.fr
English :
Come and discover a mini exhibition on sensitive natural areas and biodiversity.
German :
Entdecken Sie eine Mini-Ausstellung über sensible Naturräume und Biodiversität.
Italiano :
Venite a scoprire una mini mostra sulle aree naturali sensibili e sulla biodiversità.
Espanol :
Venga a descubrir una miniexposición sobre espacios naturales sensibles y biodiversidad.
L’événement 48h Nature Exposition Taillebourg a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme