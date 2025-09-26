48h Nature Exposition Taillebourg

48h Nature Exposition

Taillebourg Charente-Maritime

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

2025-09-26

Venez découvrir une mini exposition sur les espaces naturels sensibles, la biodiversité.

Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 71 20 contact@taillebourg17.fr

English :

Come and discover a mini exhibition on sensitive natural areas and biodiversity.

German :

Entdecken Sie eine Mini-Ausstellung über sensible Naturräume und Biodiversität.

Italiano :

Venite a scoprire una mini mostra sulle aree naturali sensibili e sulla biodiversità.

Espanol :

Venga a descubrir una miniexposición sobre espacios naturales sensibles y biodiversidad.

