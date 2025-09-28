48H Nature Nature en famille La Sauvetat-de-Savères
48H Nature Nature en famille La Sauvetat-de-Savères dimanche 28 septembre 2025.
48H Nature Nature en famille
Pont de la Séoune La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Rejoignez-nous en famille pour découvrir des activités nature faciles à mettre en place avec vos enfants !
Au programme
– 14h30 = Accueil café et jus
– 15h = Histoires racontées sur la nature
– 15h30 = 3 ateliers tournants de 40 min chacun
> Dessins texturés et observations d’insectes avec Juliette de Natur’Animée
> Petits jeux nature avec Antony d’A Manger et à Voir
> Impression végétale sur tissus avec Marion d’Au Fil des Séounes (apportez vos tee-shirts ; sacs en tissus, tissus, etc…) .
Pont de la Séoune La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 12 70 92 info@aufildesseounes.fr
