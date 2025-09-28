48H Nature Nature en famille La Sauvetat-de-Savères

dimanche 28 septembre 2025.

48H Nature Nature en famille

Pont de la Séoune La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Rejoignez-nous en famille pour découvrir des activités nature faciles à mettre en place avec vos enfants !

Au programme

– 14h30 = Accueil café et jus

– 15h = Histoires racontées sur la nature

– 15h30 = 3 ateliers tournants de 40 min chacun

> Dessins texturés et observations d’insectes avec Juliette de Natur’Animée

> Petits jeux nature avec Antony d’A Manger et à Voir

> Impression végétale sur tissus avec Marion d’Au Fil des Séounes (apportez vos tee-shirts ; sacs en tissus, tissus, etc…) .

Pont de la Séoune La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 12 70 92 info@aufildesseounes.fr

