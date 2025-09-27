48h Nature Nuit de la Chauve-souis à Le Mung Le Mung

48h Nature Nuit de la Chauve-souis à Le Mung Le Mung samedi 27 septembre 2025.

Ile de la Grenouillette Le Mung Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Venez découvrir en famille les chauve-souris avec une balade contée, initiation à la grimpe dans les arbres, dessins naturalistes

et observation nocturne des chauves-souris.

Ile de la Grenouillette Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 22 05 01 virginie.barret@lpo.fr

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Fledermäuse: mit einem Spaziergang mit Geschichten, Einführung in das Baumklettern, naturalistischen Zeichnungen

und nächtlicher Beobachtung von Fledermäusen.

Venite a scoprire i pipistrelli in famiglia: con una passeggiata narrativa, un’introduzione all’arrampicata sugli alberi, disegni naturalistici e osservazione notturna dei pipistrelli

e osservazione notturna dei pipistrelli.

Venga a descubrir los murciélagos en familia: con un paseo cuentacuentos, una introducción a la escalada de árboles, dibujos naturalistas

y observación nocturna de murciélagos.

