48h Nature Nuit de la Chauve-souis à Le Mung Le Mung

48h Nature Nuit de la Chauve-souis à Le Mung
Ile de la Grenouillette Le Mung Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 23:00:00
2025-09-27
Venez découvrir en famille les chauve-souris avec une balade contée, initiation à la grimpe dans les arbres, dessins naturalistes
et observation nocturne des chauves-souris.
Ile de la Grenouillette Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 22 05 01 virginie.barret@lpo.fr
Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Fledermäuse: mit einem Spaziergang mit Geschichten, Einführung in das Baumklettern, naturalistischen Zeichnungen
und nächtlicher Beobachtung von Fledermäusen.
Venite a scoprire i pipistrelli in famiglia: con una passeggiata narrativa, un’introduzione all’arrampicata sugli alberi, disegni naturalistici e osservazione notturna dei pipistrelli
e osservazione notturna dei pipistrelli.
Venga a descubrir los murciélagos en familia: con un paseo cuentacuentos, una introducción a la escalada de árboles, dibujos naturalistas
y observación nocturna de murciélagos.
