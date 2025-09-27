48h Nature Nuit de la Chauve-Souris le Mung Saint-Savinien

48h Nature Nuit de la Chauve-Souris le Mung Saint-Savinien samedi 27 septembre 2025.

48h Nature Nuit de la Chauve-Souris

le Mung ile de la grenouilette Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

La LPO propose des animations pour découvrir la nature et la protection des chauves-souris.

Balade contée, initiation à la grimpe dans les arbres, dessins naturalistes et écoute nocturne des chauves-souris.

le Mung ile de la grenouilette Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 078122001 virginie.barret@lpo.fr

English :

The LPO offers activities to help you discover nature and the protection of bats.

Storytelling walks, introduction to tree-climbing, naturalistic drawings and nocturnal bat-listening.

German :

Das LPO bietet Animationen an, um die Natur und den Schutz von Fledermäusen zu entdecken.

Märchenspaziergang, Einführung in das Baumklettern, naturalistische Zeichnungen und nächtliches Abhören von Fledermäusen.

Italiano :

L’LPO offre una serie di eventi per aiutarvi a scoprire la natura e la protezione dei pipistrelli.

Una passeggiata narrativa, un’introduzione all’arrampicata sugli alberi, disegni naturalistici e l’ascolto dei pipistrelli di notte.

Espanol :

La LPO ofrece una serie de actividades para descubrir la naturaleza y la protección de los murciélagos.

Cuentacuentos a pie, iniciación a la escalada de árboles, dibujos de la naturaleza y escucha a los murciélagos por la noche.

