48h Nature Nuit de la Chauve-Souris le Mung Saint-Savinien samedi 27 septembre 2025.
le Mung ile de la grenouilette Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 23:00:00
2025-09-27
La LPO propose des animations pour découvrir la nature et la protection des chauves-souris.
Balade contée, initiation à la grimpe dans les arbres, dessins naturalistes et écoute nocturne des chauves-souris.
le Mung ile de la grenouilette Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 078122001 virginie.barret@lpo.fr
English :
The LPO offers activities to help you discover nature and the protection of bats.
Storytelling walks, introduction to tree-climbing, naturalistic drawings and nocturnal bat-listening.
German :
Das LPO bietet Animationen an, um die Natur und den Schutz von Fledermäusen zu entdecken.
Märchenspaziergang, Einführung in das Baumklettern, naturalistische Zeichnungen und nächtliches Abhören von Fledermäusen.
Italiano :
L’LPO offre una serie di eventi per aiutarvi a scoprire la natura e la protezione dei pipistrelli.
Una passeggiata narrativa, un’introduzione all’arrampicata sugli alberi, disegni naturalistici e l’ascolto dei pipistrelli di notte.
Espanol :
La LPO ofrece una serie de actividades para descubrir la naturaleza y la protección de los murciélagos.
Cuentacuentos a pie, iniciación a la escalada de árboles, dibujos de la naturaleza y escucha a los murciélagos por la noche.
L’événement 48h Nature Nuit de la Chauve-Souris Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme