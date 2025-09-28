48h Nature Silence ça rampe ! La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Venez découvrir les serpents présents autour de l’Asinerie ainsi que leur habitat et apprenez à les inventorier.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
English :
Come and discover the snakes around the Asinerie and their habitat, and learn how to inventory them.
German :
Entdecken Sie die Schlangen, die in der Umgebung der Asinerie vorkommen, sowie ihre Lebensräume und lernen Sie, sie zu inventarisieren.
Italiano :
Venite a scoprire i serpenti dell’Asinerie e il loro habitat e imparate a riconoscerli.
Espanol :
Venga a descubrir las serpientes de la Asinerie y su hábitat, y aprenda a identificarlas.
