48h Nature Silence ça rampe ! La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Venez découvrir les serpents présents autour de l’Asinerie ainsi que leur habitat et apprenez à les inventorier.

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

English :

Come and discover the snakes around the Asinerie and their habitat, and learn how to inventory them.

German :

Entdecken Sie die Schlangen, die in der Umgebung der Asinerie vorkommen, sowie ihre Lebensräume und lernen Sie, sie zu inventarisieren.

Italiano :

Venite a scoprire i serpenti dell’Asinerie e il loro habitat e imparate a riconoscerli.

Espanol :

Venga a descubrir las serpientes de la Asinerie y su hábitat, y aprenda a identificarlas.

