49.3 NUANCES DE RIRE – THEATRE DES DEUX ANES Paris

49.3 NUANCES DE RIRE Début : 2026-02-03 à 20:00. Tarif : – euros.

49.3 NUANCES DE RIRE l’humour prend le pouvoir !Le nouveau spectacle des Deux Ânes, c’est l’événement à ne pas manquer.Les meilleurs snipers de l’actualité montent sur scène pour un grand dézingage en règle : politique, médias, société… tout y passe !Sketches, parodies, imitations : un feu d’artifice de répliques piquantes et de vannes bien senties.Un spectacle décapant, sans filtre, sans tabou… et surtout sans motion de censure.Avec eux, le 49.3 vire au grand numéro comique, et le rire prend le pouvoir !Auteur : En alternance Régis Mailhot, Karine Dubernet, Yann Jamet, Florence Brunold, Emilie-Anne Charlotte, Michel GuidoniDurée : 1h30

THEATRE DES DEUX ANES 100 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75