49.3 NUANCES DE RIRE THEATRE DES DEUX ANES Paris

49.3 NUANCES DE RIRE Début : 2026-04-11 à 16:00. Tarif : – euros.
49.3 NUANCES DE RIRE l’humour prend le pouvoir !Les Deux Ânes transforment la scène en champ de bataille humoristique où politique, médias et société se font dézinguer avec brio.Avec Régis Mailhot, Karine Dubernet, Alexandre Pesle Yann Jamet,Durée : 1h30
THEATRE DES DEUX ANES 100 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75