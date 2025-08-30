49 Tattoo Expo Cholet

49 Tattoo Expo Cholet samedi 30 août 2025.

49 Tattoo Expo

2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-30 2025-08-31

Au programme de ce salon

– + de 100 Artistes Tatoueurs

– 20 Exposants

– Bar et Restauration sur Place

– Présence de Freaky Hoody (l’homme le plus tatoué de France) et de Mia Dolls (influenceuse, mannequin tattoo et playmate)

– Et pleins d’autre surprises !! .

2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 49tattooexpo@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 49 Tattoo Expo Cholet a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du Choletais