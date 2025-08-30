49 Tattoo Expo Cholet
49 Tattoo Expo Cholet samedi 30 août 2025.
49 Tattoo Expo
2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-31
2025-08-30 2025-08-31
Au programme de ce salon
– + de 100 Artistes Tatoueurs
– 20 Exposants
– Bar et Restauration sur Place
– Présence de Freaky Hoody (l’homme le plus tatoué de France) et de Mia Dolls (influenceuse, mannequin tattoo et playmate)
– Et pleins d’autre surprises !! .
2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 49tattooexpo@gmail.com
