49e Foire aux boudins Saint-Dizier-Masbaraud dimanche 8 mars 2026.
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
L’AEL vous propose sa foire au boudin !
Marché Artisanal et Producteurs. Tombola
Food truck sur place. .
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 52 50 70
