49e Foire aux boudins Saint-Dizier-Masbaraud

49e Foire aux boudins

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

L’AEL vous propose sa foire au boudin !

Marché Artisanal et Producteurs. Tombola

Food truck sur place.   .

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 52 50 70 

