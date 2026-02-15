49e Foire aux boudins Saint-Dizier-Masbaraud

49e Foire aux boudins

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

L’AEL vous propose sa foire au boudin !

Marché Artisanal et Producteurs. Tombola

Food truck sur place. .

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 52 50 70

English : 49e Foire aux boudins

