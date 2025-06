49e Salon des antiquaires Place Saint-Pierre Touques 12 juillet 2025 11:00

49e Salon des antiquaires Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

De l’Antiquité au Design en passant par l’Art Déco, ce salon réunit dans l’église Saint-Pierre une quarantaine de professionnels de la région qui exposeront une gamme étendue d’objets pour satisfaire les goûts les plus hétéroclites à la portée de toutes les bourses.

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : 49e Salon des antiquaires

From Antiquity to Design and Art Deco, this fair brings together in the Saint-Pierre church many professionals from the region who will exhibit a wide range of objects to satisfy the most varied tastes. Within the reach of all budgets.

German : 49e Salon des antiquaires

Von der Antike über Art Deco bis hin zu Design versammelt diese Messe in der Kirche Saint-Pierre rund 40 Fachleute aus der Region, die eine breite Palette an Objekten ausstellen, um den unterschiedlichsten Geschmäckern gerecht zu werden und für jeden Geldbeutel erschwinglich zu sein.

Italiano :

Dall’antichità al design all’Art Déco, questa fiera riunisce nella chiesa di Saint-Pierre una quarantina di professionisti della regione, che esporranno una vasta gamma di oggetti per soddisfare i gusti più diversi e per tutte le tasche.

Espanol :

De la Antigüedad al Diseño, pasando por el Art Déco, esta feria reúne en la iglesia de Saint-Pierre a unos cuarenta profesionales de la región, que expondrán una amplia gama de objetos para satisfacer los gustos más variados y adaptarse a todos los presupuestos.

