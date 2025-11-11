49ème édition des Boucles Saint Quentinoises Saint-Quentin
Les Boucles Saint-Quentinoises se dérouleront le lundi 11 novembre 2025 à partir de 13h40 en centre-ville de Saint-Quentin.
Course Kids Endurance > nés en 2017 et après > 13h40
Course Poussins Poussines > nés en 2016 et 2015 > 13h45
Course Benjamins Benjamines > nés en 2014 et 2013 > 13h55
Course Minimes > nés en 2012 et 2011 > 14h05
5km et 10km > nés en 2010 et avant > 5km à 14h20 et 10km à 15h15
ATTENTION ! Au vu de l’engouement cette année, nous devons mettre des quotas de dossards sur les courses de 5km et 10km
1000 dossards sur le 10km et 500 dossards sur le 5km.
Retrait des dossards
Le Samedi 8 Novembre entre 14h30 et 18h au magasin de notre partenaire Endurance Shop à St-Quentin
le Mardi 11 Novembre entre 10h et 14h00 sur la place de l’Hôtel de Ville dans les Chalets prévus à cet effet.
Inscriptions
Courses Jeunes gratuite
Course du 5k m 7 €, licencié FFA 5 €
Course du 10 km 10 €, licencié FFA 8 €
Majoration de 3€ sur les inscriptions sur place par rapport à tous ces tarifs.
Modèle d’autorisation parentale: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf
Vous trouverez ci-dessous le lien pour les inscriptions aux Boucles Saint Quentinoises 2025
https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France boucles.saintquentinoise@gmail.com
English :
The Boucles Saint-Quentinoises will take place on Monday November 11, 2025, starting at 1:40pm in downtown Saint-Quentin.
Kids Endurance race > born in 2017 and after > 13h40
Poussins Poussines > born in 2016 and 2015 > 13h45
Benjamins Benjamines > born in 2014 and 2013 > 13h55
Minimes race > born in 2012 and 2011 > 14h05
5km and 10km > born in 2010 and before > 5km at 14h20 and 10km at 15h15
ATTENTION: In view of the great response this year, we have to set bib quotas for the 5km and 10km races:
1000 bibs for the 10km and 500 bibs for the 5km.
Pick-up of race numbers
Saturday, November 8 between 2:30 and 6pm at our partner Endurance Shop in St-Quentin
tuesday November 11 between 10am and 2pm at the Chalets on the Place de l’Hôtel de Ville.
Registration
Youth races: free
5k m race: 7 ?, FFA licensee 5 ?
10 km race: 10 ?, FFA licensee 8 ?
On-site registrations are subject to a 3? surcharge.
Parental consent form: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf
Please find below the link to register for the Boucles Saint Quentinoises 2025
https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/
German :
Die Boucles Saint-Quentinoises finden am Montag, den 11. November 2025, ab 13:40 Uhr im Stadtzentrum von Saint-Quentin statt.
Rennen Kids Endurance > geboren 2017 und später > 13.40 Uhr
Rennen Poussins Poussines > Jahrgang 2016 und 2015 > 13.45 Uhr
Rennen Benjamins Benjamines > Jahrgang 2014 und 2013 > 13.55 Uhr
Rennen Minimes > geboren 2012 und 2011 > 14.05 Uhr
5km und 10km > Jahrgang 2010 und älter > 5km um 14.20 Uhr und 10km um 15.15 Uhr
ACHTUNG: Angesichts des großen Zuspruchs in diesem Jahr müssen wir für die 5km- und 10km-Läufe ein Startnummernkontingent einrichten:
1000 Startnummern für den 10km-Lauf und 500 Startnummern für den 5km-Lauf.
Abholung der Startnummern
Am Samstag, den 8. November zwischen 14.30 und 18.00 Uhr im Geschäft unseres Partners Endurance Shop in St-Quentin
am Dienstag, den 11. November zwischen 10:00 und 14:00 Uhr auf dem Place de l’Hôtel de Ville in den zu diesem Zweck vorgesehenen Chalets.
Einschreibungen:
Rennen für Jugendliche: kostenlos
5k-m-Lauf: 7 ?, FFA-Lizenznehmer 5 ?
10-km-Lauf: 10 ?, FFA-Lizenznehmer 8 ?
Für Anmeldungen vor Ort wird ein Aufschlag von 3? auf alle genannten Preise erhoben.
Vorlage für die Einverständniserklärung der Eltern: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf
Unten finden Sie den Link zur Anmeldung für die Boucles Saint Quentinoises 2025
https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/
Italiano :
Le Boucles Saint-Quentinoises si svolgeranno lunedì 11 novembre 2025 dalle 13.40 nel centro di Saint-Quentin.
Bambini Endurance > nati nel 2017 e seguenti > 13h40
Poussins Poussines > nati nel 2016 e 2015 > 13h45
Benjamins Benjamines > nati nel 2014 e 2013 > 13h55
Minimes race > nati nel 2012 e nel 2011 > 14h05
5km e 10km > nati nel 2010 e prima > 5km alle 14.20 e 10km alle 15.15
ATTENZIONE: vista la grande risposta di quest’anno, dobbiamo stabilire delle quote per il numero di pettorali per le gare di 5km e 10km:
1000 pettorali per la 10 km e 500 per la 5 km.
Ritiro dei numeri di gara:
Sabato 8 novembre dalle 14.30 alle 18.00 presso il nostro partner Endurance Shop di St-Quentin
martedì 11 novembre tra le 10.00 e le 14.00 presso gli Chalet di Place de l’Hôtel de Ville.
Iscrizioni:
Gare giovanili: gratuite
Gara di 5k m: 7 ?, tesserati FFA 5 ?
Gara di 10 km: 10 €, titolari di licenza FFA 8 €
Supplemento di 3 euro per le iscrizioni in loco, oltre a tutte queste tariffe.
Modulo di autorizzazione dei genitori: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf
Qui di seguito troverete il link per iscrivervi alla Boucles Saint Quentinoises 2025
https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/
Espanol :
Las Boucles Saint-Quentinoises tendrán lugar el lunes 11 de noviembre de 2025 a partir de las 13.40 horas en el centro de la ciudad de Saint-Quentin.
Kids Endurance > nacidos en 2017 y después > 13h40
Poussins Poussines > nacidos en 2016 y 2015 > 13h45
Benjamines Benjamines > nacidos en 2014 y 2013 > 13h55
Minimes carrera > nacidos en 2012 y 2011 > 14h05
5km y 10km > nacidos en 2010 y antes > 5km a las 14h20 y 10km a las 15h15
ATENCIÓN: En vista de la gran respuesta de este año, tenemos que establecer cuotas para el número de dorsales para las carreras de 5km y 10km:
1000 dorsales para los 10km y 500 dorsales para los 5km.
Retirada de dorsales:
Sábado 8 de noviembre entre las 14h30 y las 18h00 en nuestra tienda colaboradora Endurance Shop de St-Quentin
martes 11 de noviembre entre las 10.00 y las 14.00 horas en los Chalets de la Place de l’Hôtel de Ville.
Inscripciones:
Carreras juveniles: gratuita
Carrera de 5k m: 7€, titular de licencia FFA 5
Carrera de 10 km: 10 EUR, titular de licencia FFA 8 EUR
Recargo de 3€ en las inscripciones presenciales sobre todas estas tarifas.
Formulario de autorización de los padres: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf
A continuación encontrará el enlace para inscribirse en las Boucles Saint Quentinoises 2025
https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/
