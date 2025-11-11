49ème édition des Boucles Saint Quentinoises Saint-Quentin

49ème édition des Boucles Saint Quentinoises Saint-Quentin mardi 11 novembre 2025.

49ème édition des Boucles Saint Quentinoises

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Les Boucles Saint-Quentinoises se dérouleront le lundi 11 novembre 2025 à partir de 13h40 en centre-ville de Saint-Quentin.

Course Kids Endurance > nés en 2017 et après > 13h40

Course Poussins Poussines > nés en 2016 et 2015 > 13h45

Course Benjamins Benjamines > nés en 2014 et 2013 > 13h55

Course Minimes > nés en 2012 et 2011 > 14h05

5km et 10km > nés en 2010 et avant > 5km à 14h20 et 10km à 15h15

ATTENTION ! Au vu de l’engouement cette année, nous devons mettre des quotas de dossards sur les courses de 5km et 10km

1000 dossards sur le 10km et 500 dossards sur le 5km.

Retrait des dossards

Le Samedi 8 Novembre entre 14h30 et 18h au magasin de notre partenaire Endurance Shop à St-Quentin

le Mardi 11 Novembre entre 10h et 14h00 sur la place de l’Hôtel de Ville dans les Chalets prévus à cet effet.

Inscriptions

Courses Jeunes gratuite

Course du 5k m 7 €, licencié FFA 5 €

Course du 10 km 10 €, licencié FFA 8 €

Majoration de 3€ sur les inscriptions sur place par rapport à tous ces tarifs.

Modèle d’autorisation parentale: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf

Vous trouverez ci-dessous le lien pour les inscriptions aux Boucles Saint Quentinoises 2025

https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/

Les Boucles Saint-Quentinoises se dérouleront le lundi 11 novembre 2025 à partir de 13h40 en centre-ville de Saint-Quentin.

Course Kids Endurance > nés en 2017 et après > 13h40

Course Poussins Poussines > nés en 2016 et 2015 > 13h45

Course Benjamins Benjamines > nés en 2014 et 2013 > 13h55

Course Minimes > nés en 2012 et 2011 > 14h05

5km et 10km > nés en 2010 et avant > 5km à 14h20 et 10km à 15h15

ATTENTION ! Au vu de l’engouement cette année, nous devons mettre des quotas de dossards sur les courses de 5km et 10km

1000 dossards sur le 10km et 500 dossards sur le 5km.

Retrait des dossards

Le Samedi 8 Novembre entre 14h30 et 18h au magasin de notre partenaire Endurance Shop à St-Quentin

le Mardi 11 Novembre entre 10h et 14h00 sur la place de l’Hôtel de Ville dans les Chalets prévus à cet effet.

Inscriptions

Courses Jeunes gratuite

Course du 5k m 7 €, licencié FFA 5 €

Course du 10 km 10 €, licencié FFA 8 €

Majoration de 3€ sur les inscriptions sur place par rapport à tous ces tarifs.

Modèle d’autorisation parentale: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf

Vous trouverez ci-dessous le lien pour les inscriptions aux Boucles Saint Quentinoises 2025

https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/ .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France boucles.saintquentinoise@gmail.com

English :

The Boucles Saint-Quentinoises will take place on Monday November 11, 2025, starting at 1:40pm in downtown Saint-Quentin.

Kids Endurance race > born in 2017 and after > 13h40

Poussins Poussines > born in 2016 and 2015 > 13h45

Benjamins Benjamines > born in 2014 and 2013 > 13h55

Minimes race > born in 2012 and 2011 > 14h05

5km and 10km > born in 2010 and before > 5km at 14h20 and 10km at 15h15

ATTENTION: In view of the great response this year, we have to set bib quotas for the 5km and 10km races:

1000 bibs for the 10km and 500 bibs for the 5km.

Pick-up of race numbers

Saturday, November 8 between 2:30 and 6pm at our partner Endurance Shop in St-Quentin

tuesday November 11 between 10am and 2pm at the Chalets on the Place de l’Hôtel de Ville.

Registration

Youth races: free

5k m race: 7 ?, FFA licensee 5 ?

10 km race: 10 ?, FFA licensee 8 ?

On-site registrations are subject to a 3? surcharge.

Parental consent form: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf

Please find below the link to register for the Boucles Saint Quentinoises 2025

https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/

German :

Die Boucles Saint-Quentinoises finden am Montag, den 11. November 2025, ab 13:40 Uhr im Stadtzentrum von Saint-Quentin statt.

Rennen Kids Endurance > geboren 2017 und später > 13.40 Uhr

Rennen Poussins Poussines > Jahrgang 2016 und 2015 > 13.45 Uhr

Rennen Benjamins Benjamines > Jahrgang 2014 und 2013 > 13.55 Uhr

Rennen Minimes > geboren 2012 und 2011 > 14.05 Uhr

5km und 10km > Jahrgang 2010 und älter > 5km um 14.20 Uhr und 10km um 15.15 Uhr

ACHTUNG: Angesichts des großen Zuspruchs in diesem Jahr müssen wir für die 5km- und 10km-Läufe ein Startnummernkontingent einrichten:

1000 Startnummern für den 10km-Lauf und 500 Startnummern für den 5km-Lauf.

Abholung der Startnummern

Am Samstag, den 8. November zwischen 14.30 und 18.00 Uhr im Geschäft unseres Partners Endurance Shop in St-Quentin

am Dienstag, den 11. November zwischen 10:00 und 14:00 Uhr auf dem Place de l’Hôtel de Ville in den zu diesem Zweck vorgesehenen Chalets.

Einschreibungen:

Rennen für Jugendliche: kostenlos

5k-m-Lauf: 7 ?, FFA-Lizenznehmer 5 ?

10-km-Lauf: 10 ?, FFA-Lizenznehmer 8 ?

Für Anmeldungen vor Ort wird ein Aufschlag von 3? auf alle genannten Preise erhoben.

Vorlage für die Einverständniserklärung der Eltern: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf

Unten finden Sie den Link zur Anmeldung für die Boucles Saint Quentinoises 2025

https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/

Italiano :

Le Boucles Saint-Quentinoises si svolgeranno lunedì 11 novembre 2025 dalle 13.40 nel centro di Saint-Quentin.

Bambini Endurance > nati nel 2017 e seguenti > 13h40

Poussins Poussines > nati nel 2016 e 2015 > 13h45

Benjamins Benjamines > nati nel 2014 e 2013 > 13h55

Minimes race > nati nel 2012 e nel 2011 > 14h05

5km e 10km > nati nel 2010 e prima > 5km alle 14.20 e 10km alle 15.15

ATTENZIONE: vista la grande risposta di quest’anno, dobbiamo stabilire delle quote per il numero di pettorali per le gare di 5km e 10km:

1000 pettorali per la 10 km e 500 per la 5 km.

Ritiro dei numeri di gara:

Sabato 8 novembre dalle 14.30 alle 18.00 presso il nostro partner Endurance Shop di St-Quentin

martedì 11 novembre tra le 10.00 e le 14.00 presso gli Chalet di Place de l’Hôtel de Ville.

Iscrizioni:

Gare giovanili: gratuite

Gara di 5k m: 7 ?, tesserati FFA 5 ?

Gara di 10 km: 10 €, titolari di licenza FFA 8 €

Supplemento di 3 euro per le iscrizioni in loco, oltre a tutte queste tariffe.

Modulo di autorizzazione dei genitori: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf

Qui di seguito troverete il link per iscrivervi alla Boucles Saint Quentinoises 2025

https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/

Espanol :

Las Boucles Saint-Quentinoises tendrán lugar el lunes 11 de noviembre de 2025 a partir de las 13.40 horas en el centro de la ciudad de Saint-Quentin.

Kids Endurance > nacidos en 2017 y después > 13h40

Poussins Poussines > nacidos en 2016 y 2015 > 13h45

Benjamines Benjamines > nacidos en 2014 y 2013 > 13h55

Minimes carrera > nacidos en 2012 y 2011 > 14h05

5km y 10km > nacidos en 2010 y antes > 5km a las 14h20 y 10km a las 15h15

ATENCIÓN: En vista de la gran respuesta de este año, tenemos que establecer cuotas para el número de dorsales para las carreras de 5km y 10km:

1000 dorsales para los 10km y 500 dorsales para los 5km.

Retirada de dorsales:

Sábado 8 de noviembre entre las 14h30 y las 18h00 en nuestra tienda colaboradora Endurance Shop de St-Quentin

martes 11 de noviembre entre las 10.00 y las 14.00 horas en los Chalets de la Place de l’Hôtel de Ville.

Inscripciones:

Carreras juveniles: gratuita

Carrera de 5k m: 7€, titular de licencia FFA 5

Carrera de 10 km: 10 EUR, titular de licencia FFA 8 EUR

Recargo de 3€ en las inscripciones presenciales sobre todas estas tarifas.

Formulario de autorización de los padres: http://cappicardie.free.fr/2007-2008/documents/Autorisation-parentale-type.pdf

A continuación encontrará el enlace para inscribirse en las Boucles Saint Quentinoises 2025

https://boucles-saint-quentinoises.adeorun.com/

L’événement 49ème édition des Boucles Saint Quentinoises Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-10-20 par OT du Saint-Quentinois