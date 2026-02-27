49ème édition du Festival du Printemps de Châteauneuf Châteauneuf-du-Faou
dimanche 5 avril 2026.
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Depuis plus de 40 ans, le dimanche de Pâques a lieu à Châteauneuf-du-Faou le Printemps des sonneurs . Un rendez-vous que les amateurs de musique bretonne, qu’elle soit à danser ou à écouter, ne ratent jamais !
Grand Fest Deiz & Noz du Printemps De Châteauneuf, Spectacle enfants, Concerts, balade chantée & Mouezh ar Vro … .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
