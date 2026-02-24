49ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Salle Polyvalente Bourgoin-Jallieu
49ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Salle Polyvalente Bourgoin-Jallieu samedi 28 février 2026.
49ème exposition internationale Minéraux et Fossiles
Salle Polyvalente 92, Avenue du Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
Ne manquez pas ce traditionnel rendez-vous organisé par le Sou des Ecoles Jean Jaurès !
Vente de minéraux et fossiles Concours Echanges Tombola.
.
Salle Polyvalente 92, Avenue du Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 67 01 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss this traditional event organized by the Sou des Ecoles Jean Jaurès!
Sale of minerals and fossils Competition Exchange Tombola.
L’événement 49ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère