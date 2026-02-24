49ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Salle Polyvalente Bourgoin-Jallieu

49ème exposition internationale Minéraux et Fossiles

Salle Polyvalente 92, Avenue du Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu Isère

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Ne manquez pas ce traditionnel rendez-vous organisé par le Sou des Ecoles Jean Jaurès !

Vente de minéraux et fossiles Concours Echanges Tombola.

Salle Polyvalente 92, Avenue du Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 67 01 15

English :

Don’t miss this traditional event organized by the Sou des Ecoles Jean Jaurès!

Sale of minerals and fossils Competition Exchange Tombola.

L’événement 49ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère