49ème Foire exposition Salon des métiers d’arts Toucy
49ème Foire exposition Salon des métiers d’arts Toucy jeudi 9 octobre 2025.
49ème Foire exposition Salon des métiers d’arts
Place André et Robert Genet Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 10:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
Date(s) :
2025-10-09
49ème Foire exposition, place des frères Genet. Restauration midi et soir. Salon des métiers d’art à la Halle aux Grains, rue Paul Defrance. .
Place André et Robert Genet Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 18 45
English : 49ème Foire exposition Salon des métiers d’arts
German : 49ème Foire exposition Salon des métiers d’arts
Italiano :
Espanol :
L’événement 49ème Foire exposition Salon des métiers d’arts Toucy a été mis à jour le 2025-09-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)