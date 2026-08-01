Informations pratiques

Uzeste

49ème Hestejada de las arts

Rue Faza Uzeste Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

49ème Hestejada de las arts

Le festival d’Uzeste se distingue de beaucoup d’autres non seulement parce que le spectacle est partout, sur l’herbe, en grangé, sur scène de théâtre ou sous chapiteau, et il devient véritablement vivant, car jamais éloigné de la réalité que vivent spectateurs et artistes.

On ne passe pas une semaine détaché du monde, bien au contraire, on goûte au plaisir de la découverte artistique sans vivre en dehors des turbulences du quotidien.

Après un sursaut entre les deux tours, on replonge dispersés.

Au programme des rendez-vous autour des auteurs et parutions, des projections, des ateliers, des concerts, des spectacles, des expositions… .

Rue Faza Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 38 46 uzeste.musical@uzeste.org

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English : 49ème Hestejada de las arts

L’événement 49ème Hestejada de las arts Uzeste a été mis à jour le 2026-07-28 par La Gironde du Sud