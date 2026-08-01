49ème Hestejada de las arts Uzeste
lundi 17 août 2026 · Uzeste
Informations pratiques
Uzeste
49ème Hestejada de las arts
Rue Faza Uzeste Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
49ème Hestejada de las arts
Le festival d’Uzeste se distingue de beaucoup d’autres non seulement parce que le spectacle est partout, sur l’herbe, en grangé, sur scène de théâtre ou sous chapiteau, et il devient véritablement vivant, car jamais éloigné de la réalité que vivent spectateurs et artistes.
On ne passe pas une semaine détaché du monde, bien au contraire, on goûte au plaisir de la découverte artistique sans vivre en dehors des turbulences du quotidien.
Après un sursaut entre les deux tours, on replonge dispersés.
Au programme des rendez-vous autour des auteurs et parutions, des projections, des ateliers, des concerts, des spectacles, des expositions… .
Rue Faza Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 38 46 uzeste.musical@uzeste.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 49ème Hestejada de las arts
L’événement 49ème Hestejada de las arts Uzeste a été mis à jour le 2026-07-28 par La Gironde du Sud