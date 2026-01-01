49ème marche populaire internationale Werentzhouse
49ème marche populaire internationale Werentzhouse samedi 24 janvier 2026.
Grand’Rue Werentzhouse Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-01-24 07:00:00
fin : 2026-01-25 14:00:00
2026-01-24
Parcours de 5 et 10km sans difficultés particulières. Arrivée limitée à 17h
Une boisson et une petite collation gratuites à chaque contrôle.
Les enfants de moins de 10 ans être accompagnés et les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf en cas d’arrêté préfectoral. .
Grand’Rue Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 11 31 29 welker.christian@orange.fr
English :
5 and 10km courses with no particular difficulties. Finish limited to 5pm
