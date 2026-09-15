Informations pratiques

Royan

49ème rallye dunes et marais

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Vendredi 2 octobre : Exposition de voitures.

Samedi 3 octobre : Départ de la 1ère étape

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Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Friday, October 2: Car show.

Saturday, October 3: Start of the first stage

L’événement 49ème rallye dunes et marais Royan a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de Royan