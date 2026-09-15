AGENDA · Royan
49ème rallye dunes et marais Royan
vendredi 2 octobre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
49ème rallye dunes et marais
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
Vendredi 2 octobre : Exposition de voitures.
Samedi 3 octobre : Départ de la 1ère étape
.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Friday, October 2: Car show.
Saturday, October 3: Start of the first stage
L’événement 49ème rallye dunes et marais Royan a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de Royan
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