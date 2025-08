49ème rallye « Ronde de la Durance » et 6ème VHC Lambesc

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025.

Du samedi à 13:25 jusqu’au dimanche autour de 20:00. Parkings des États Généraux et de l’école Van Gogh Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Rallye automobile sur route fermée se déroulant sur deux jours :

– le samedi 13 Lambesc-Charleval (14h30 et 17h30) et St-Estève-Rognes (15h20 et 18h17)

– le dimanche Alleins-Vernègues (10h30 et 13h20) et Charleval-Lambesc (11h00 et 13h50)

Les parcs d’assistance et de regroupement auront lieu à Lambesc, parking de États Généraux et École Van Gogh le samedi de 13h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 14h30.

Nous remercions la municipalité et la police municipale pour leur aide ainsi que les associations avec qui nous collaborons.



Spectateurs, passez de bons moments sur le parcours, mais surtout, respectez les consignes de sécurité et les indications des commissaires. Merci et bon week-end à toutes et à tous.



Tout public Tarif gratuit .

Parkings des États Généraux et de l’école Van Gogh Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 44 36

English :

Car rally on closed roads over two days:

– saturday 13th: Lambesc-Charleval (2.30pm and 5.30pm) and St-Estève-Rognes (3.20pm and 6.17pm)

– sunday: Alleins-Vernègues (10:30am and 1:20pm) and Charleval-Lambesc (11:00am and 1:50pm)

German :

Autorallye auf gesperrten Straßen, die an zwei Tagen stattfindet:

– am Samstag, den 13.: Lambesc-Charleval (14.30 und 17.30 Uhr) und St-Estève-Rognes (15.20 und 18.17 Uhr)

– am Sonntag: Alleins-Vernègues (10:30 und 13:20 Uhr) und Charleval-Lambesc (11:00 und 13:50 Uhr)

Italiano :

Rally automobilistico su strade chiuse per due giorni:

– sabato 13: Lambesc-Charleval (14.30 e 17.30) e St-Estève-Rognes (15.20 e 18.17)

– domenica: Alleins-Vernègues (10.30 e 13.20) e Charleval-Lambesc (11.00 e 13.50)

Espanol :

Rally automovilístico en carreteras cerradas durante dos días:

– sábado 13: Lambesc-Charleval (14.30 h y 17.30 h) y St-Estève-Rognes (15.20 h y 18.17 h)

– domingo: Alleins-Vernègues (10.30 h y 13.20 h) y Charleval-Lambesc (11.00 h y 13.50 h)

L’événement 49ème rallye « Ronde de la Durance » et 6ème VHC Lambesc a été mis à jour le 2025-07-31 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc