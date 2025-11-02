49ème Salon international des minéraux, fossiles et bijoux Théâtre du vieux Marché Jouy-en-Josas

49ème Salon international des minéraux, fossiles et bijoux Théâtre du vieux Marché Jouy-en-Josas dimanche 2 novembre 2025.

49ème Salon international des minéraux, fossiles et bijoux

Théâtre du vieux Marché Place de la Marne Jouy-en-Josas Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-02

L’Association Géologique de Jouy-en-Josas vous invite au 49ème Salon International des Minéraux, fossiles et bijoux qu’elle organise les 29 et 30 novembre 2025 au Théâtre du vieux Marché, Place de la Marne à Jouy en Josas.

.

Théâtre du vieux Marché Place de la Marne Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 6 12 48 21 48 micheldemorigny@free.fr

English :

The Jouy-en-Josas Geological Association invites you to its 49th International Exhibition of Minerals, Fossils and Jewelry on November 29 and 30, 2025 at the Théâtre du Vieux Marché, Place de la Marne, Jouy-en-Josas.

German :

Die Association Géologique de Jouy-en-Josas lädt Sie zum 49. Internationalen Salon für Mineralien, Fossilien und Schmuck ein, den sie am 29. und 30. November 2025 im Théâtre du vieux Marché, Place de la Marne in Jouy en Josas, veranstaltet.

Italiano :

L’Associazione Geologica di Jouy-en-Josas vi invita alla 49a Esposizione Internazionale di Minerali, Fossili e Gioielli, che organizza il 29 e 30 novembre 2025 presso il Théâtre du Vieux Marché, Place de la Marne a Jouy-en-Josas.

Espanol :

La Asociación Geológica de Jouy-en-Josas le invita al 49º Salón Internacional de Minerales, Fósiles y Joyas, que organiza los días 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Théâtre du Vieux Marché, Place de la Marne, en Jouy-en-Josas.

L’événement 49ème Salon international des minéraux, fossiles et bijoux Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2025-08-25 par Conseil Départemental des Yvelines