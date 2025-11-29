49ème Salon International des Minéraux, fossiles et bijoux Théâtre du vieux Marché Jouy-en-Josas

49ème Salon International des Minéraux, fossiles et bijoux Théâtre du vieux Marché Jouy-en-Josas samedi 29 novembre 2025.

49ème Salon International des Minéraux, fossiles et bijoux

Théâtre du vieux Marché Place de la Marne Jouy-en-Josas Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29

L’Association Géologique de Jouy-en-Josas vous invite au 49ème Salon International des Minéraux, fossiles et bijoux qu’elle organise les 29 et 30 novembre 2025 au Théâtre du vieux Marché, Place de la Marne à Jouy-en-Josas.

.

Théâtre du vieux Marché Place de la Marne Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 6 12 48 21 48 mart.michel4@gmail.com

English : 49th International Exhibition of Minerals, Fossils and Jewellery

The Jouy-en-Josas Geological Association invites you to the 49th International Mineral, Fossil and Jewellery Fair, which it is organising on 29 and 30 November 2025 at the Théâtre du Vieux Marché, Place de la Marne in Jouy-en-Josas.

German :

Die Association Géologique de Jouy-en-Josas lädt Sie zum 49. Internationalen Salon für Mineralien, Fossilien und Schmuck ein, den sie am 29. und 30. November 2025 im Théâtre du vieux Marché, Place de la Marne in Jouy-en-Josas, organisiert.

Italiano :

L’Associazione Geologica di Jouy-en-Josas vi invita alla 49a Esposizione Internazionale di Minerali, Fossili e Gioielli, che organizza il 29 e 30 novembre 2025 presso il Théâtre du Vieux Marché, Place de la Marne a Jouy-en-Josas.

Espanol : 49ª Exposición Internacional de Minerales, Fósiles y Joyería

La Asociación Geológica de Jouy-en-Josas le invita a la 49ª Feria Internacional de Minerales, Fósiles y Joyas, que organiza los días 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Théâtre du vieux Marché, Entrada de la Marne, en Jouy-en-Josas.

L’événement 49ème Salon International des Minéraux, fossiles et bijoux Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc