4e Balade à vélo en boucle autour de Puyricard Parking salle des fetes de Puyricard Aix-en-Provence

4e Balade à vélo en boucle autour de Puyricard

Dimanche 19 octobre 2025 de 14h30 à 17h. Parking salle des fetes de Puyricard Boucle au départ de la salle des Fetes de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Balade à vélo au départ de Puyricard, pour découvrir le trajet en sécurité vers le Parc des Sports et le Parc Aquatique Ste Victoire à Venelles (en boucle). Et pour rencontrer des gens sympas autour d’un verre à l’arrivée (offert par l’asso ADAVA) !

Assez Facile 18km 1h30 à 2h 200m Dénivelé positif. Sur des pistes cyclables ou de petites routes et chemins.

Organisé par l’ADAVA, l’association qui vous fait aimer le vélo (tout type de vélo groupe adultes et groupe famille (enfants sous la responsabilité des parents). .

Parking salle des fetes de Puyricard Boucle au départ de la salle des Fetes de Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 45 25 47

English :

Bike ride from Puyricard, to discover the safe route to the Parc des Sports and the Parc Aquatique Ste Victoire in Venelles (in a loop). And to meet friendly people over a drink on arrival (courtesy of ADAVA)!

German :

Fahrradtour von Puyricard aus, um die sichere Strecke zum Parc des Sports und zum Parc Aquatique Ste Victoire in Venelles zu entdecken (in einer Schleife). Und um am Ziel nette Leute bei einem Getränk zu treffen (angeboten von der ADAVA-Asso)!

Italiano :

Pedalata da Puyricard, per scoprire il percorso sicuro verso il Parc des Sports e il Parc Aquatique Ste Victoire di Venelles (ad anello). E incontrare persone simpatiche per un aperitivo all’arrivo (per gentile concessione dell’associazione ADAVA)!

Espanol :

Paseo en bicicleta desde Puyricard, para descubrir la ruta segura hasta el Parc des Sports y el Parc Aquatique Ste Victoire en Venelles (en bucle). Y conocer a gente agradable para tomar una copa a la llegada (cortesía de la asociación ADAVA)

