4e édition des Récitals Lyriques en Aveyron Rodez

4e édition des Récitals Lyriques en Aveyron

Tarif : – – EUR

4e édition des Récitals Lyriques en Aveyron, à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Rodez, le 5 août à 20 h 30.

Pour cette nouvelle édition, nous aurons l’honneur d’accueillir

la soprano Marie-Laure Garnier (Victoire de la Musique Classique),

le ténor Kevin Amiel,

et le baryton Auguste Truel, accompagnés par la pianiste Kazuko Iwashima. .

Rue Frayssinous Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

4th Récitals Lyriques en Aveyron, at the Cathedral of Notre-Dame de l’Assomption in Rodez, August 5 at 8:30 pm.

German :

4. Ausgabe der Récitals Lyriques en Aveyron in der Kathedrale Notre-Dame de l’Assomption in Rodez, am 5. August um 20.30 Uhr.

Italiano :

4° Récitals Lyriques en Aveyron, presso la cattedrale di Notre-Dame de l’Assomption a Rodez, il 5 agosto alle 20.30.

Espanol :

4ª edición de los Récitals Lyriques en Aveyron, en la catedral Notre-Dame de l’Assomption de Rodez, el 5 de agosto a las 20:30 h.

