4e édition du Festival parisien de l’Education Académie du climat Paris

Dans le cadre de la Semaine de l’éducation, la Ville de Paris vous invite au 4ᵉ Festival parisien de l’Education à l’Académie du Climat, mercredi 28 janvier de 14h à 17h30. Explorant cette année les thèmes de l’architecture éducative, de la santé et du bien-être, cet événement mettra à l’honneur de nombreuses activités ludiques et pédagogiques à découvrir en famille, avec aussi des spectacles, des expositions et des stands d’information.

Fruit d’un partenariat entre la Ville de Paris, l’Académie de Paris, la Préfecture et la Caisse d’allocations familiales , cet événement sera aussi l’occasion de rendre compte des avancées majeures du Projet éducatif de territoire parisien.

Programme riche et varié

Tout au long de l’après-midi, cet évènement vous proposera de multiples activités. En voici les principales :

Espace sensoriel et bien-être

Sensibilisation aux gestes de premiers secours

Projection de film

Sensibilisation au bien-manger et à l’éducation par le sport

Exposition photo

Escape game

Vélo smoothie

Activités manuelles

Prévention et sensibilisation au harcèlement par le jeu

Initiation au yoga

Le mercredi 28 janvier 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris