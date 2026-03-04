4e édition du Prix de Musique Quattropole L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch Metz

4e édition du Prix de Musique Quattropole

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 19:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

La 4e édition du Prix de Musique sera délivrée à l’Arsenal Jean-Marie Rausch de Metz.

Le Prix de Musique QuattroPole pour la création musicale innovante est décerné tous les deux ans depuis 2019 à des musiciens.nes et compositeurs.trices de musiques actuelles et de musiques savantes (musiques électroniques, expérimentales, contemporaines, etc.) et qui utilisent des techniques innovantes issues du numérique, y compris des effets visuels et diverses performances.

Le Prix de Musique est l’un des piliers culturels de la coopération transfrontalière entre les villes du réseau QuattroPole. L’objectif principal est de renforcer la mise en réseau transfrontalière des scènes culturelles locales des villes et d’accroître la visibilité du réseau des villes QuattroPole dans la Grande Région et au-delà.

L’accès à l’évènement est libre sous réservation.Tout public

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L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The 4th edition of the Prix de Musique will be held at the Arsenal Jean-Marie Rausch in Metz.

The QuattroPole Music Prize for innovative musical creation has been awarded every two years since 2019 to musicians and composers of contemporary and art music (electronic, experimental, contemporary, etc.) who use innovative digital techniques, including visual effects and various performances.

The Music Prize is one of the cultural pillars of cross-border cooperation between the towns in the QuattroPole network. The main aim is to strengthen the cross-border networking of the towns’ local cultural scenes and raise the profile of the QuattroPole network of towns in the Greater Region and beyond.

Access to the event is free, subject to reservation.

L’événement 4e édition du Prix de Musique Quattropole Metz a été mis à jour le 2026-03-16 par AGENCE INSPIRE METZ