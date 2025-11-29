4e édition du Salon du livre Par la librairie Une Page à écrire Janville-en-Beauce

4e édition du Salon du livre Par la librairie Une Page à écrire

11 Avenue Jules Viollette Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Un week-end convivial autour du livre avec auteurs en dédicace, jeux de société et ateliers créatifs, pensé pour toute la famille.

Nous retrouvons à Janville un salon du livre chaleureux, porté par la librairie Une Page à Écrire. Au programme rencontres et dédicaces de 22 auteurs, présence de deux maisons d’édition avec leurs auteurs, un espace jeux de société pour tester et jouer sur place, un atelier de dessin sur le thème de Noël, et le dimanche un spectacle de contes pour les enfants. Une petite librairie éphémère complète l’ensemble avec des idées cadeaux, jeux et accessoires spécial Noël . L’ambiance se veut simple, accessible et familiale que vous veniez feuilleter, échanger ou repartir avec un livre coup de cœur, vous êtes les bienvenus. .

11 Avenue Jules Viollette Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 84 54 48 contact@unepageaecrire.fr

English :

Take part in two days dedicated to literature, with author signings, workshops and round tables. Free admission!

German :

Nehmen Sie an zwei Tagen teil, die der Literatur gewidmet sind, mit Autoren, die Bücher signieren, Workshops und Diskussionsrunden. Eintritt frei!

Italiano :

Partecipate a due giorni dedicati alla letteratura, con firme d’autore, laboratori e tavole rotonde. L’ingresso è gratuito!

Espanol :

Participe en dos jornadas dedicadas a la literatura, con firmas de autores, talleres y mesas redondas. La entrada es gratuita

