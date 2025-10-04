4e édition Fête de la pomme Champignelles

Place de la Mairie Champignelles Yonne

2025-10-04 14:00:00

2025-10-04

2025-10-04

La quatrième édition de la fête de la pomme organisée par l’association Verger d’abondance locale (VAL) à Champignelles, a pour objectif de valoriser le verger communal. Dégustations de jus de pommes pressées, apportez vos bouteilles. Participez au concours de tarte aux pommes maison. .

Place de la Mairie Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vergersdabondancelocale@lilomail.org

