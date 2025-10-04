4e édition Fête de la pomme Champignelles
4e édition Fête de la pomme Champignelles samedi 4 octobre 2025.
4e édition Fête de la pomme
Place de la Mairie Champignelles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
La quatrième édition de la fête de la pomme organisée par l’association Verger d’abondance locale (VAL) à Champignelles, a pour objectif de valoriser le verger communal. Dégustations de jus de pommes pressées, apportez vos bouteilles. Participez au concours de tarte aux pommes maison. .
Place de la Mairie Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vergersdabondancelocale@lilomail.org
English : 4e édition Fête de la pomme
German : 4e édition Fête de la pomme
Italiano :
Espanol :
L’événement 4e édition Fête de la pomme Champignelles a été mis à jour le 2025-09-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !