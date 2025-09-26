4e Festival du rire Pontar’riez rue Jeanne d’Arc Pontarlier
4e Festival du rire Pontar’riez rue Jeanne d’Arc Pontarlier vendredi 26 septembre 2025.
4e Festival du rire Pontar’riez
rue Jeanne d’Arc Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:30:00
Date(s) :
2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28
Organisé par l’association Sourire et Solidarité en partenariat avec les Extra-Ordinaires Cie.
La quatrième édition de ce festival où vos zygomatiques vont travailler sans relâche ! Attention, manquer ce spectacle nuit gravement à votre santé !
Réservation par mail ou par téléphone. .
rue Jeanne d’Arc Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr
English : 4e Festival du rire Pontar’riez
German : 4e Festival du rire Pontar’riez
Italiano :
Espanol :
L’événement 4e Festival du rire Pontar’riez Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS