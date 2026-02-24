4e fête du court-métrage dans la Méouge Barret-sur-Méouge
4e fête du court-métrage dans la Méouge
Salle de l’Auberge de Barret Barret-sur-Méouge Hautes-Alpes
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-31
2026-03-25
La fête du court-métrage signe sa 4e édition dans la Vallée avec ses projections itinérantes et sa programmation de choix !
3 séances adultes et une jeune public dans trois villages de la Méouge pour découvrir le meilleur du court-métrage.
Salle de l’Auberge de Barret Barret-sur-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 54 52 26 biblio.meouge@net-c.com
The short film festival marks its 4th edition in the Valley, with its itinerant screenings and choice programming!
3 adult screenings and one for young audiences in three villages of the Méouge to discover the best in short films.
L’événement 4e fête du court-métrage dans la Méouge Barret-sur-Méouge a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Sisteron Buëch