4e fête du court-métrage dans la Méouge

Salle de l’Auberge de Barret Barret-sur-Méouge Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-25

La fête du court-métrage signe sa 4e édition dans la Vallée avec ses projections itinérantes et sa programmation de choix !

3 séances adultes et une jeune public dans trois villages de la Méouge pour découvrir le meilleur du court-métrage.

.

Salle de l’Auberge de Barret Barret-sur-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 54 52 26 biblio.meouge@net-c.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The short film festival marks its 4th edition in the Valley, with its itinerant screenings and choice programming!

3 adult screenings and one for young audiences in three villages of the Méouge to discover the best in short films.

L’événement 4e fête du court-métrage dans la Méouge Barret-sur-Méouge a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Sisteron Buëch