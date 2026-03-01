4e fête du court-métrage dans la Méouge Éourres
4e fête du court-métrage dans la Méouge Éourres mardi 31 mars 2026.
4e fête du court-métrage dans la Méouge
Salle du Lézard Vert Éourres Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
La fête du court-métrage signe sa 4e édition dans la Vallée avec ses projections itinérantes et sa programmation de choix !
Projection jeune public (durée 50mn environ).
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Salle du Lézard Vert Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 54 52 26 biblio.meouge@net-c.com
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English :
The short film festival marks its 4th year in the Valley, with traveling screenings and a choice program!
Screening for young audiences (approx. 50 min.).
L’événement 4e fête du court-métrage dans la Méouge Éourres a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Sisteron Buëch