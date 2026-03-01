4e fête du court-métrage dans la Méouge

Salle du Lézard Vert Éourres Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

La fête du court-métrage signe sa 4e édition dans la Vallée avec ses projections itinérantes et sa programmation de choix !

Projection jeune public (durée 50mn environ).

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Salle du Lézard Vert Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 54 52 26 biblio.meouge@net-c.com

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English :

The short film festival marks its 4th year in the Valley, with traveling screenings and a choice program!

Screening for young audiences (approx. 50 min.).

L’événement 4e fête du court-métrage dans la Méouge Éourres a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Sisteron Buëch